1. Lig'in 2. haftasında BB Erzurumspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.



Bursaspor'da Emirhan Aydoğan, 37. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. BB Erzurumspor, 58. dakikada Aykut Akgün'ün kendi kalesine attığı golle öne geçti. Bursaspor, 66. dakikada Reagy Ofosu'nun golüyle eşitliği sağladı. Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 85'te Novikovas attı.



Bu sonucun ardından Bursaspor 1 puanda kalırken, BB Erzurumspor ise 3 puana yükseldi.



Bursaspor, gelecek hafta Eyüpspor'u ağırlayacak. BB Erzurumspor ise sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek.



Karşılaşmanın uzatma dakikalarında stadın elektrikleri kesildi. Yaklaşık 10 dakika sonra jeneratörlerin devreye girmesiyle stat aydınlatıldı ve karşılaşma tamamlandı.



Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökhan Memişoğlu, Hasan Hüseyin Tetik

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mücahit Albayrak, Özgür Sert (Dk. 46 Gökhan Kardeş), Estrela (Dk. 69 Emircan Altıntaş) Gökhan Alsan, Ahmet Canbaz (Dk. 78 Eren Tozlu), Novikovas, Olanare (Dk. 27 Oltan Karakullukçu)

Bursaspor: Erhan Erentürk, Bruno (Dk. 73 Eren Güler), Taha Altıkardeş (Dk. 46 Ozan İsmail Koç), Capan, Onur Atasayar, Aykut Akgün, Batuhan Kör (Dk. 89 Ozan Sol), Burak Altıparmak (Dk. 55 Tuğbey Akgün), Emirhan Aydoğan, Ofosu (Dk. 89 İsmail Yüksek), Matavz

Goller: Dk. 58 Aykut Akgün (Kendi kalesine), Dk. 86 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 66 Ofosu (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Estrela, Dk. 90+5 Aykut Demir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 44 Capan, Dk. 50 Emirhan Aydoğan, Dk. 85 Tuğbey Akgün, Dk. 90+5 Matavz (Bursaspor)



