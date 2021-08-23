Bursaspor, Erzurum'da yıkıldı

Erzurumspor, Bursaspor'u Novikovas'ın 85'de attığı golle 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bursaspor, Erzurum'da yıkıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2021 21:16
1. Lig'in 2. haftasında BB Erzurumspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Bursaspor'da Emirhan Aydoğan, 37. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. BB Erzurumspor, 58. dakikada Aykut Akgün'ün kendi kalesine attığı golle öne geçti. Bursaspor, 66. dakikada Reagy Ofosu'nun golüyle eşitliği sağladı. Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 85'te Novikovas attı.

Bu sonucun ardından Bursaspor 1 puanda kalırken, BB Erzurumspor ise 3 puana yükseldi.

Bursaspor, gelecek hafta Eyüpspor'u ağırlayacak. BB Erzurumspor ise sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında stadın elektrikleri kesildi. Yaklaşık 10 dakika sonra jeneratörlerin devreye girmesiyle stat aydınlatıldı ve karşılaşma tamamlandı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökhan Memişoğlu, Hasan Hüseyin Tetik
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mücahit Albayrak, Özgür Sert (Dk. 46 Gökhan Kardeş), Estrela (Dk. 69 Emircan Altıntaş) Gökhan Alsan, Ahmet Canbaz (Dk. 78 Eren Tozlu), Novikovas, Olanare (Dk. 27 Oltan Karakullukçu)
Bursaspor: Erhan Erentürk, Bruno (Dk. 73 Eren Güler), Taha Altıkardeş (Dk. 46 Ozan İsmail Koç), Capan, Onur Atasayar, Aykut Akgün, Batuhan Kör (Dk. 89 Ozan Sol), Burak Altıparmak (Dk. 55 Tuğbey Akgün), Emirhan Aydoğan, Ofosu (Dk. 89 İsmail Yüksek), Matavz
Goller: Dk. 58 Aykut Akgün (Kendi kalesine), Dk. 86 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 66 Ofosu (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Estrela, Dk. 90+5 Aykut Demir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 44 Capan, Dk. 50 Emirhan Aydoğan, Dk. 85 Tuğbey Akgün, Dk. 90+5 Matavz (Bursaspor)


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.