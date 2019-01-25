  •  
    Demba Ba'ya imzada Galatasaray sorusu!..
  •  
    Terim'den Alper Potuk transferine 2013 vetosu
  •  
    Adebayor ve F.Bahçe! Başkan resmen açıkladı
  •  
    Türkiye'de SON DAKİKA transferleri! 70 imza...
  •  
    Dünyada TRANSFERLER İşte atılan tam 70 İMZA

Burak Yılmaz'a hem ıslık, hem destek

Beşiktaş formasıyla yıllar sonra Vodafone Park'a dönen Burak Yılmaz, Erzurumspor maçı öncesinde hem ıslıklandı, hem de destek gördü.

Kaynak: Sporx.com
Burak Yılmaz'a hem ıslık, hem destek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2019 20:36
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Erzurumspor'u ağırladığı maç öncesinde Vodafone Park'a siyah-beyazlı formayla yıllar sonra dönen Burak Yılmaz'la ilgili önemli bir olay yaşandı.

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın maç kadrosu anons edildiği anda sıra Burak Yılmaz'a geldi. Burak Yılmaz'ın isminin anons edilmesinin ardından taraftarların bir bölümü golcü oyuncuyu ıslıklarken, diğer bölüm ise alkışlarla Burak Yılmaz'a destek verdi.

Siyah-beyazlı futbolcuların ısındığı sırada ise Burak Yılmaz'ın şut çektiği anlarda taraftarların bir bölümü yine ıslıklarına devam ederken, diğer taraftarlar da desteğine devam etti.

Öte yandan santra düdüğü öncesinde taraftarlar, Beşiktaş'ı takım olarak tribüne çağırdı. Futbolcular tribüne doğru ilerlerken, Burak Yılmaz orta saha yuvarlığına yakın bir yerde arkadaşlarını bekledi.

Bu arada Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Ricardo Quaresma'ya maç öncesinde sık sık tezahüratlar yapıldı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için