Burak Yılmaz'ın golleri! Lyon'u işte böyle yıktı

Fransa'da Lille'in Lyon deplasmanında 2-0 geriden gelip maçı 3-2 yendiği maça Burak Yılmaz damga vurdu. İşte Burak Yılmaz'ın biri frikik olmak üzere attığı 2 gol ve yaptığı 1 asisti...

Haber; Sporx.com
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Burak Yılmaz'ın golleri! Lyon'u işte böyle yıktı
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26 Nisan 2021 13:47
ÖZET: BURAK YILMAZ'IN GOLLERİ: Fransa Ligue 1'de 34. hafta hafta karşılaşmasında Lyon, Lille'i konuk etti. Parc Olympique Lyonnais'da oynanan müsabaka, Lille'in 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 45+1. ve 85. dakikalarda Burak Yılmaz ile 60. dakikada David kaydetti. Ev sahibi Lyon'un gollerini ise 20. dakikada Islam Slimani ve 35. dakikada kendi kalesine Fonte attı.

Lille forması giyen milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika forma giyerken Yusuf Yazıcı, 79. dakikada oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, mücadelede 1'er asistle oynadılar.


 


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