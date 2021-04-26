ÖZET: BURAK YILMAZ'IN GOLLERİ: Fransa Ligue 1'de 34. hafta hafta karşılaşmasında Lyon, Lille'i konuk etti.

Parc Olympique Lyonnais'da oynanan müsabaka, Lille'in 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 45+1. ve 85. dakikalarda Burak Yılmaz ile 60. dakikada David kaydetti. Ev sahibi Lyon'un gollerini ise 20. dakikada Islam Slimani ve 35. dakikada kendi kalesine Fonte attı.

Lille forması giyen milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika forma giyerken Yusuf Yazıcı, 79. dakikada oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, mücadelede 1'er asistle oynadılar.

