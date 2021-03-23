Burak Yılmaz: 'Haaland'dan da kimseden de korkmuyoruz'

ŞENOL GÜNEŞ: KAZANMAK İSTİYORUZ (DOKUN)

A Milli Takımımızın santrfor oyuncusu Burak Yılmaz, Hollanda maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.Sakatlığının son durumu sorulan Burak Yılmaz, "Yaşadığım sakatlık tamamen geçti, biraz uzun sürdü. Son maçta görev aldım, şu anda kendimi iyi hissediyorum" dedi.sözleri ile ilgili görüşleri sorulan golcü futbolcu, "Bizim defansımız çok üst düzey oyunculardan kurulu, Haaland da üst düzey bir oyuncu. Biz kimseden korkmuyoruz, kimse de bizden korkmasın, biz sakin sakin, usul usul yola devam edelim. Rakip de büyük oyuncu, saygımız sonsuz ama biz kazanmak istiyoruz. Biz kimseden hiçbir zaman korkmadık, onlar da bizden korkmasın." cevabını verdi."Çok güzel bir kariyerim oldu, mutluyum.ekten uzaklaştırmış durumda. Yeni yeni oyuncuların yurt dışında oynaması da bizi bu noktaya itti. Bence bu konuda üstüne koya koya devam ediyoruz."Hollanda'yı mağlup etmek için konsantre olduklarını söyleyen Burak Yılmaz, "Bu ortamı, atmosferi çok iyi bildiğimiz için sürekli WhatsApp grubumuzda konuşuyorduk, buluştuk.Gol atmak isterim ama golden önce kazanmak istiyoruz. Son maçlarda onlara karşı bir üstünlüğümüz var demeyeceğim ama altta bulunduğumuz bir durum yok. Gol atmak isterim ama tamamen kazanma üstüne kurulu bir kafa yapım var şu anda." ifadelerini kullandı.Futbolculuğu boyunca baskı hissettiğini söyleyen golcü futbolcu, "Benim futbol hayatım baskıyla geçti, bu baskı bana iyi geliyor. Baskıyla oynamayı, yaşamayı, mücadele etmeyi seviyorum, baskıyla kazanmaya alıştım. İnşallah daha iyi oyuncular gelir, şu anda bizler varız, bu bayrağı bizler taşıyoruz. İnşallah daha iyi yetenekler gelecek." dedi.