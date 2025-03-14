Bünyamin Gezer'den hakem tepkisi!

TRT Spor yorumcusu ve eski hakem Bünyamin Gezer, Fenerbahçe'nin deplasmanda Rangers ile oynadığı maçı değerlendirdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Gezer, maçtaki hakem yönetimini eleştirdi ve, "Olağanüstü kötü hakem yönetimi!" ifadelerini kullandı.
Bünyamin Gezer'in açıklamaları şu şekilde:
"Sadece uzatmalarda net penaltılar var. Ne hakem verdi ne de VAR devreye girdi. Olağanüstü kötü hakem yönetimi! Tur penaltılarla gitti. Yazık oldu, çok yazık. Teşekkürler Fenerbahçe."
"Sadece olana penaltı derim. Yok 'Avrupa'da bunlara çalınmazmış' diye yazanlar olmuş! Faul her yerde faul, kart her yerde karttır. Talisca sarı gördü aldattı mı yazayım, net faul temas ceza sahası dışında. Rıdvan'ın eline gelen top penaltı olmaz, yakın mesafe ve şut ele çarpıyor."
"Mert Hakan'a faul yapan oyuncuya bakın sadece, penaltıyı zaten görürsünüz. Taraftarlığı bırakalım objektif olalım. Ayrıca ne olursa olsun bir Türk takımı haksız yere elendi, buna üzülüyorum."
Gezer, maçtaki hakem yönetimini eleştirdi ve, "Olağanüstü kötü hakem yönetimi!" ifadelerini kullandı.
Bünyamin Gezer'in açıklamaları şu şekilde:
"Sadece uzatmalarda net penaltılar var. Ne hakem verdi ne de VAR devreye girdi. Olağanüstü kötü hakem yönetimi! Tur penaltılarla gitti. Yazık oldu, çok yazık. Teşekkürler Fenerbahçe."
"Sadece olana penaltı derim. Yok 'Avrupa'da bunlara çalınmazmış' diye yazanlar olmuş! Faul her yerde faul, kart her yerde karttır. Talisca sarı gördü aldattı mı yazayım, net faul temas ceza sahası dışında. Rıdvan'ın eline gelen top penaltı olmaz, yakın mesafe ve şut ele çarpıyor."
"Mert Hakan'a faul yapan oyuncuya bakın sadece, penaltıyı zaten görürsünüz. Taraftarlığı bırakalım objektif olalım. Ayrıca ne olursa olsun bir Türk takımı haksız yere elendi, buna üzülüyorum."