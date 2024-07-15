Chicago Bulls'un tecrübeli oyuncuları Zach LaVine ve Nikola Vucevic'in "takas pazarı olmadığı" iddia edildi.



Her ne kadar Bulls bu yaz yeniden yapılanmaya yönelmiş ve Alex Caruso'yu Josh Giddey karşılığında Oklahoma City Thunder'a, DeMar DeRozan'ı ise Sacramento Kings'e takaslamış olsa da, bu süreci ileriye taşımak adına LaVine veya Vucevic için bir takas anlaşması bulamamıştı



Chicago Sun Times'tan Joe Cowley, her iki oyuncu için de uygun bir pazarın bulunmadığını iddia etti.



Cowley, LaVine için yapılan takas görüşmelerinin hiçbir yere varmadığını belirtirken, Vucevic'in pazarının ise ilk etapta hiçbir zaman pek gelişmediğini ve rakip takımların kendisiyle sözleşme imzalama konusunda hep temkinli davrandığını açıkladı.



LaVine'in önümüzdeki üç sezon için 137,9 milyon dolar alacağı bulunurken, Vucevic'in ise önümüzdeki iki sezon için 41,5 milyon dolar alması bekleniyor.





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