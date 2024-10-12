Bulgaristan'da eşitlik bozulmadı

UEFA Uluslar C Ligi 3. Grup'ta Bulgaristan, sahasında Lüksemburg ile karşı karşıya geldi. Stadion Hristo Botev Stadyumu'ndaki maç 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Bulgaristan 5, Lüksemburg 1 puana yükseldi.
Bulgaristan, bir sonraki maçta Kuzey İrlanda'ya konuk olacak. Lüksemburg da deplasmanda Belarus ile karşı karşıya gelecek.
Bu sonucun ardından Bulgaristan 5, Lüksemburg 1 puana yükseldi.
Bulgaristan, bir sonraki maçta Kuzey İrlanda'ya konuk olacak. Lüksemburg da deplasmanda Belarus ile karşı karşıya gelecek.