Bulgaristan'da eşitlik bozulmadı

UEFA Uluslar C Ligi 3.Grup 3.maçında Bulgaristan sahasında Lüksemburg ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Bulgaristan'da eşitlik bozulmadı
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12 Ekim 2024 21:07
UEFA Uluslar C Ligi 3. Grup'ta Bulgaristan, sahasında Lüksemburg ile karşı karşıya geldi. Stadion Hristo Botev Stadyumu'ndaki maç 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Bulgaristan 5, Lüksemburg 1 puana yükseldi.

Bulgaristan, bir sonraki maçta Kuzey İrlanda'ya konuk olacak. Lüksemburg da deplasmanda Belarus ile karşı karşıya gelecek.

 

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