Bülent Uygun: 'Bazı takımlara teklif yaptık'

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.



Uygun, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Başakşehir takımının çok iyi bir kadroya sahip olduğunu dile getirdi.



Başakşehir'in İstanbul'un avantajını en iyi şekilde kullanıp birbirinden yetenekli futbolcuları transfer ettiğini belirten Uygun, "İyi sistemli bir oyun kurgusunu yaklaşık 10-15 seneden beri sürdürüyor. Ekonomik olarak da tabii ki bu başarılarla birlikte iyi bir kazanç sağlamışlardı. Dolayısıyla çok iyi bir kadroya sahipler." dedi.



Uygun, Başakşehir'i çalıştıran Çağdaş Atan'ın iyi bir teknik direktör olduğunu aktararak, "Oradaki sürecini en güzel şekilde tamamlıyor. Zor bir maç bizi bekliyor. Tabii bu zor maçı seyircimizle birlikte kendi lehimize çevirmek istiyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Kendi iyi taraflarımızı sahaya yansıtmak istiyoruz. İyi bir oyun anlayışıyla özellikle topa sahip olmak ve yetenekli ayaklarımızla da sonuçları almak istiyoruz. Bu anlamda çok zor bir maç bizi bekliyor. İnşallah kazanan taraf olarak taraftarımızı mutlu edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Takımdaki eksik futbolcular hakkında bilgi veren Uygun, şunları kaydetti:



"Takımımızda bazı eksikler var. Alex'in bugün itibarıyla adalesinde bir zorlanma oldu. Maça yetişir mi onu bilmiyorum ama diğer sakatlarımızın yetişmesi biraz zor. Balde'nin kart cezası bitti. O da bizim adımıza sevindirici. Bu maça en güzel şekilde hazırlanarak hem bize yakışanı hem de taraftarımızı mutlu edecek sonucu inşallah almak istiyoruz. Elimizdeki kadro yapısıyla yeni gelen arkadaşların özellikle 3'er aylık idmansızlık durumunu göz önünde bulundurduğumuzda takım kurgusunu kurmak gerçekten çok zor oluyor. İlk milli maç arasında bunu biraz da olsa telafi ettik. Şimdi ikinci milli maç arası var iki hafta sonra, Göztepe maçından sonra. Orada da bu oyuncuların eksiklerini tamamen ortadan kaldırmak istiyoruz. Oyun mantığımızı, oyun anlayışımızı da sergilemek istiyoruz. Hatta ikinci milli maçtan sonra bir Cumhuriyet Kupası oynamak istiyoruz. Bununla ilgili de yurt dışından bazı takımlara teklifler götürdük. Eğer olursa yurt dışında da bir hazırlık maçı yapıp Cumhuriyet Kupası'nın 22'ncisini tekrar oynamak istiyoruz."



İstanbul'un Ümraniye ilçesinde şehit olan Sivaslı polis memuru Şeyda Yılmaz ve vefat eden Sivasspor'un eski futbolcusu Hikmet Kasap'a Allah'tan rahmet dileyen Uygun, "Başakşehir maçında taraftarımızdan siyah giyinmelerini istiyoruz. Biz de siyah giyeceğiz. Malum kahramanlarımız şehit olduğu zaman canımız yanıyor, içimiz yanıyor. Yüreğimiz yanıyor, Gazi'yi unuttuğumuzda kaybetmiş oluyoruz. Gazilerimizi unutmuyoruz ama Şeyda Yılmaz gibi dünya güzeli bir kızımızı maalesef şehit verdik. Onun da mekanı Peygamber Efendimize komşu olsun. Bu arada yıllarca Sivasspor'umuza hizmet etmiş çok değerli bir futbol adamımızı, Kasap Hikmet'i de kaybettik. Allah onun da mekanını cennet etsin." diye konuştu.



