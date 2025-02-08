Bülent Korkmaz: 'Bu maçtan 1 puan almak iyi'

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz 1-1 berabere kaldıkları Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Korkmaz, ilk ve ikinci yarıdaki oyunlarının farklı olduğunu belirterek, "İlk yarıda daha iyi oynadık, zaten golü de bulduk. Baskımızla çok organize ve kompakt bir takım olan Gençlerbirliği'ne fazla hücum yaptırmadık. İlk yarıdaki oyun ve mücadeleden memnunum ama ikinci yarıda istediğimizi yapamadık. Golü yedik ve 10 kişi kaldık. Ona rağmen maçı 1-1 bitirdik. En azından deplasmanda, 4 haftadır kazanan ve gol yemeyen bir Gençlerbirliği'ne karşı bir puan almak bizim için iyiydi. Bizim açımızdan geçen haftayla kıyasladığımızda bu haftaki oyun daha iyiydi. Sonraki haftalarda daha iyi olmak ve yolumuzda emin adımlarla gitmek istiyoruz." diye konuştu.



