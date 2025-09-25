Bruno Lage'ye Mısır'dan dev teklif!

Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ'a 3-2 mağlup olduktan sonra görevine son verilen Bruno Lage için yeni bir gelişme yaşandı.



Benfica'dan ayrılan Portekizli çalıştırıcının, Mısır ekibi Al-Ahly'nin gündemine geldiği bildirildi.



O Jogo'da yer alan habere göre, Al-Ahly, Bruno Lage'a yıllık 4.8 milyon euro teklif yaptı. Ancak 47 yaşındaki teknik adamın 5 milyon euro maaş talep ettiği aktarıldı. Taraflar arasındaki 200 bin euroluk farkın kısa sürede kapanması ve anlaşmanın sağlanması bekleniyor.



ABDULLAH AVCI'DA GÜNDEME GELMİŞTİ



Mısır basını, daha önce Al-Ahly'nin adayları arasında şu anda takım çalıştırmayan Abdullah Avcı'nın da yer aldığını yazmıştı.



