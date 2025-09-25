25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Bruno Lage'ye Mısır'dan dev teklif!

Karabağ yenilgisi sonrası görevinden ayrılan Bruno Lage'e Al-Ahly'den 4.8 milyon euroluk teklif geldi.

calendar 25 Eylül 2025 12:21
Bruno Lage'ye Mısır'dan dev teklif!
Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ'a 3-2 mağlup olduktan sonra görevine son verilen Bruno Lage için yeni bir gelişme yaşandı.

Benfica'dan ayrılan Portekizli çalıştırıcının, Mısır ekibi Al-Ahly'nin gündemine geldiği bildirildi.

O Jogo'da yer alan habere göre, Al-Ahly, Bruno Lage'a yıllık 4.8 milyon euro teklif yaptı. Ancak 47 yaşındaki teknik adamın 5 milyon euro maaş talep ettiği aktarıldı. Taraflar arasındaki 200 bin euroluk farkın kısa sürede kapanması ve anlaşmanın sağlanması bekleniyor.

ABDULLAH AVCI'DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Mısır basını, daha önce Al-Ahly'nin adayları arasında şu anda takım çalıştırmayan Abdullah Avcı'nın da yer aldığını yazmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
