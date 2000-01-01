Brown: "76ers'daki geleceğimi sıkça düşünüyorum"

Philadelphia 76ers koçu Brett Brown, özellikle sezon iptal edilirse, 76ers ile geleceği hakkında sık sık düşündüğünü itiraf etti.



Brown, konuyla ilgili şunları söyledi:



"Yani, insanız. Her zaman düşünüyorum. Beni yorduğu bir noktaya kadar düşündüğünüzü söylemiyorum, ama anlıyorum."



Brown, kendisi ve koçluk personelinin askıya alma sırasında yaptıkları iş hakkında "saygıyla kendini beğenmiş" hissettiğini söyledi.



Brown, ana odağının playofflarda olduğunu ve Sixers'ın boy uzunluğunun ligdeki herhangi bir rakiple eşleşebileceğini belirtti:



"Normal sezon boyunca ve şu anda telefonda konuştuğumuzda bile, tüm dikkatimiz 'playofflarda ne işe yarıyor?' üzerine. Eğer bir cetvel, bir ölçüm çubuğu alırsanız ve bizi kanat açıklığından kanat açıklığına ölçerseniz, NBA'deki en uzun takıma sahibiz. Bence bu uzunluk ve ruh sayesinde herkesi savunma fırsatımız var."



