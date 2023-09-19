Brooks, Houston playofflara kalırsa 1 milyon dolar kazanacak

Houston Rockets forveti Dillon Brooks'un, Rockets'ın önümüzdeki sezon playofflara kalması halinde 1 milyon dolar ikramiye kazanacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Brooks, Houston playofflara kalırsa 1 milyon dolar kazanacak
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19 Eylül 2023 13:43
Houston Rockets forveti Dillon Brooks'un, Rockets'ın önümüzdeki sezon playofflara kalması halinde 1 milyon dolar ikramiye kazanacağı bildirildi.

Rockets, üç yıllık bir 'tanking' sürecinin ardından rekabetçi olmaya geri döndüğünü lige kanıtlamak adına, hem Fred VanVleet hem de Brooks'a fazlaca para ödemişti.

Oyunculara dağıtılan bu sözleşmelere yönelik eleştirilerin ışığında, Brooks'un sözleşmesinde, takımın playofflara kalması halinde 1 milyon dolarlık bir bonus yer aldığı ortaya çıktı.

Brooks geçtiğimiz sezon Memphis Grizzlies formasıyla 14.3 sayı, 3.3 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakalamıştı.

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