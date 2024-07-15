Los Angeles Lakers çaylağı Bronny James, gelecek sezon Lakers'ın G-League takımında oynamaya açık olduğunu söyledi.



Çaylak sezonu yaklaşan ve yaz ligi maçlarıyla şimdiden belli miktarda tecrübe kazanmış olan Bronny, 2024-25 sezonunda G League'de vakit geçirme ihtimaline dayalı bir soruya yanıt verdi.



19 yaşındaki oyuncu, dayanak noktası olduğunu düşündüğü NBA'in aksine sahayı daha fazla görme fırsatına sahip olacağı bu gelişim liginde biraz zaman geçirme fikrinden çekinmediğini belirtti:



"Hangi seviyede olursa olsun, oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum."



Bronny yaz liginde çıktığı ilk üç karşılaşmada zorluk yaşamış, %23,1 saha içi şut isabetiyle oynamış ve üçlük çizgisi gerisinden denediği 12 şutun hiçbirinde isabet bulamamıştı. Houston Rockets'a karşı son maçında sekiz sayı bulan Bronny, geceyi 3/14 şut isabetiyle tamamlamıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU