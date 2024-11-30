İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Fabian Hürzeler'in ekibi Brighton ile Russell Martin'in yönetmindeki Southampton 1-1 berabere kaldı.



American Express Stadyumu'nda oynanan maçta Brighton'ın golünü 29. dakikada Kaoru Mitoma atarken, Southampton'a beraberliği getiren golü 59. dakikada Flynn Downes kaydetti.



Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle karşılaşmada kadroya alınmadı.



Bu sonuçla birlikte Brighton puanını 23'e yükseltirken, Southampton 5 puana ulaştı ve ligde ilk kez deplasman puanını almış oldu.



Ligin bir sonraki maç haftasında Brighton deplasmanda Fulham ile karşılaşırken, Southampton sahasında Chelsea ile karşılaşacak.





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