Brooklyn Nets'in, yükselen yıldızı Mikal Bridges için ciddi takas teklifleri aldığı, ancak yeniden yapılanma sürecini kendisi etrafında kurmak istediği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Nets'in 26 yaşındaki oyuncusu için ciddi teklifler aldığını ancak büyük bir yıldızın müsait olması durumunda kendisini tutmayı planladığını söyledi:



"Mikal Bridges, etrafında yapılanacakları bir oyuncu. Nets'in kendisi için aldığı teklifler, ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Bence Brooklyn, bir sonraki büyük yıldızını takas yoluyla alana kadar kendisini tutmayı tercih ediyor."



Şubat ayında Kevin Durant takası sonrası Nets'e katıldığından beri oyununu ve lig çevresinde değerini yükselten Bridges, bu sezon Phoenix Suns için yakaladığı 17.2 sayı ortalamasını Nets formasıyla 27 normal sezon maçında 26.1 sayıya çıkarmıştı.





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