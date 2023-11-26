Brezilyalı efsane oyuncu Fred'e gasp şoku!

39 kez Brezilya A Milli Takım formasını giyen kariyerinde Cruzeiro, Lyon, Fluminense gibi takımlarda forma giyen Brezilyalı eski yıldız Fred, şok bir olay yaşadı.Geçtiğimiz çarşamba günü yaşanan olayda hırsızlar, Maracana Stadyumu'nda maçını izledikten sonra stadyumdan ayrılmak için arbasına binen Fred'i gasp etti. Brezilyalı efsane, ünlü Ipanema Mahallesi'nde silahlı soyguncular tarafından arabasından indirildi.2022 yılında futbola veda eden Fred, soyguncular tarafından yere yatırıldı. Kameradan 3 kişinin olduğu gözlemlenirken Soyguncular, Fred'in arabasını ve cep telefonu alarak oradan uzaklaştı.Polis, çalınan aracın bulunduğunu ve adili muayeneden geçirileceğini açıkladı. Suçluların bulunduğuna dair ise henüz bir açıklama gelmedi.