Brezilya'da Vitor Pereira kararı

Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'ta, teknik direktör Vitor Pereira için karar verildi.



Brezilya basınında yer alan haberde Corinthians'ın, sözleşmesi Aralık 2022'de bitecek Portekizli teknik adamla yola devam etmek istediği ve bir yıllık yeni sözleşme imzalamak istediği belirtildi. Kulüp başkanı Duilio Monteiro Alves, Pereira için yaptığı açıklamada, sözleşme uzatmak istediklerini doğruladı ve, "Corinthians, Vitor'un kalmasını istiyor. O da bunu biliyor. Acele etmeden oturup onunla konuşacağız" dedi.



Öte yandan Pereira'nın Corinthians ile yeni sözleşme konusunda kararsız olduğu ifade edildi. 54 yaşındaki teknik adamın kayınvalidesinin hastalığı nedeniyle ülkesi Portekiz'den çıkamadığı, bu nedenle Pereira'nın Brezilya'da kalması durumunda ailesiyle çok az vakit geçireceği aktarıldı.



Şu ana kadar Corinthians ile 56 maça çıkan Pereira, maç başına 1,64 puan ortalaması yakaladı. Deneyimli teknik adam ayrıca, takımı Brezilya Kupası'nda final oynattı.





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