Brezilya'da A Planı: Jorge Jesus

Brezilya Futbol Federasyonu, Dorival Junior'un yerine teknik direktör olarak Jorge Jesus'u düşünüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Brezilya'da A Planı: Jorge Jesus
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28 Mart 2025 18:38
Brezilya Futbol Federasyonu, 4-1'lik ağır Arjantin yenilgisi sonrası teknik direktör Dorival'ın yerine arayışlara girdi.

ESPN Brezilya'da yer alan habere göre; Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Dorival Junior'un yerine aday listesini hazırladı ve ilk sıraya Jorge Jesus'u yazdı. Rio de Janeiro'daki federasyon merkezinde yönetim kuruluyla görüşecek olan Ednaldo Rodrigues, onay almasının ardından Jorgen Jesus ile görüşecek.

'YEŞİL IŞIK' YANARSA RESMİ TEKLİF

Fenerbahçe sonrası Al Hilal'in teknik direktörü olan ve burada oldukça başarı sonuçlar elde eden Jorge Jesus'un göreve ne kadar sıcak baktığını öğrenmek isteyen Ednaldo Rodrigues'in yeşil ışık alması durumunda resmi teklifini de ileteceği belirtildi.

BREZİLYA HAYALİNİ AÇIKLAMIŞTI

Flamengo ile Brezilya'da Libertadores ve Recopa Südamericana başarıları yaşayan Jorge Jesus da kariyerinde bir gün Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak istediğini dile getirmişti.

AL HILAL'DE 2.60 PUAN ORTALAMASI

70 yaşındaki Jorge Jesus, Al Hilal'in başında çıktığı 93 resmi maçta 2.60 puan ortalaması yakaladı.

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