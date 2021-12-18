BOTAŞ'tan 39 sayı fark!

BOTAŞ, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Elazığ İl Özel İdare'yi 90-51 yendi.

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BOTAŞ'tan 39 sayı fark!
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18 Aralık 2021 16:38
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında BOTAŞ, Elazığ İl Özel İdare'yi 90-51 mağlup etti.

Salon: DSİ

Hakemler: Hüseyin Çelik, Nihat Çetin, Alper Elçikoca

BOTAŞ: Tilbe Şenyürek 17, Sehernaz Çidal 10, Dubljevic 20, Ayşe Cora 14, Prezeli 7, Ayşegül Günay Aladağ 2, Davis 4, Ceren Gökdemir 2, Hatice Pelin Gülçelik 9, Işılay Eğin 5

Elazığ İl Özel İdare: Morgan 9, Pulliam 12, Nisa Yalçın 2, Nur Nihan Dabakoğlu 10, Şuğranur Hatice Sönmez, Melika Yalçınkaya 16, Aysel Bakır, Esma Çelen Türk, Gülfer Tokatlı 2

1. periyot: 26-6

Devre: 50-22

3. periyot: 67-40


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