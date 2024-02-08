Boston Celtics ekibinin, Toronto Raptors'tan Otto Porter Jr. ve Brooklyn Nets'ten Lonnie Walker IV ile ilgilendiği iddia edildi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Celtics'in kadro derinliğini artırmak istediğini ve yüksek miktar maaşlı oyuncuların önemli rotasyon oyuncuları olması nedeniyle, sınırlı kaynaklarla çalışmak istediklerini söyledi.



Sakatlıkları nedeniyle son iki sezonda Raptors formasıyla sınırlı sayıda maça çıkan Porter Jr., Golden State Warriors'ın 2022 NBA Finalleri'nde Celtics'i alt etmesinde büyük rol oynamıştı ve bu sezon 15 maçta 2,6 sayı ve 1,9 ribaund ortalamalarına sahip.



Walker IV ise, Nets'te yedek oyuncu rolünde iyi bir performans sergiledi ve bu sezon çıktığı 31 maçta 12.0 sayı, 2.1 ribaund ve 1.6 asist ortalamaları yakaladı.



