Boston Celtics'ten Toronto Raptors'a farklı tarife: 54 sayı



Celtics'te Jayson Tatum, gösterdiği 23 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistlik performansla takımının galibiyetine önemli katkı sağladı.



Ev sahibi ekipte Jaylen Brown, maçı 12 sayı, 9 ribaunt ve 3 asistle bitirirken, Payton Pritchard da 19 sayı, 4 asist ve 6 ribauntluk performans sergiledi.



OKLAHOMA'DAN ÜST ÜSTE 12. GALİBİYET Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 113-105 mağlup ederek üst üste 12, toplamda da 27. galibiyetini aldı.



Oklahoma City Thunder'ı zafere 40 sayı üreten Shai Gilgeous-Alexander taşıdı. Minnesota Timberwolves'da da Anthony Edwards, 20 sayı ve 7 ribauntla maçı tamamladı.



LEBRON ESKİ TAKIMINA KARŞI KAYIP



Konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 122-110 mağlup eden Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, üst üste 8, toplamda da 29. galibiyetini yaşadı.



Cavaliers'da Jarrett Allen, 27 sayı ve 14 ribauntluk performansıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Ayrıca konuk ekipte Donovan Mitchell 26 sayı bulurken, Darius Garland da 14'er sayı ve asistlik performans gösterdi.



Los Angeles Lakers'da ise Austin Reaves'in 35 sayı, 9 ribaunt ve 10 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.





NBA'de gece oynanan 6 karşılaşmadan biri, Doğu Konferansı'nın zirve takibini sürdüren Celtics ile Raptors arasında gerçekleşti.Ev sahibi Celtics, etkileyici bir performansla rakibini 125-71 mağlup ederek 24. galibiyetine ulaştı.