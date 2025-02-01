Borussia Dortmund, deplasmanda iki golle güldü

Almanya Bundesliga'nın 20. hafta maçında Borussia Dortmund, deplasmanda Heidenheim'i 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Borussia Dortmund, deplasmanda iki golle güldü
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01 Şubat 2025 19:24
Almanya Bundesliga'nın 20. hafta maçında Borussia Dortmund, Heidenheim'e konuk oldu.

Voith Arena'daki mücadeleyi konuk ekip Dortmund, 2-1'lik skorla kazandı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Sehrou Guirassy ile 63. dakikada Maximillian Beier kaydetti. Heidenheim'in tek golünü ise dakika 64'te Mathias Honsak attı.

Sarı duvar, bu galibiyetin ardından ligde 4 maç sonunda kazandı.

Borussia Dortmund, ligde 29 puana yükseldi. Heidenheim, 14 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, Stuttgart'ı konuk edecek. Heidenheim, Freiburg deplasmanına gidecek.
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