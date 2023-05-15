Bonn, Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Jerusalem'i 77-70 mağlup eden Telekom Baskets Bonn, şampiyonluğa uzanan taraf oldu.

Haber; Sporx.com
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Bonn, Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
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15 Mayıs 2023 14:34
Son güncelleme 15 Mayıs 2023 15:03
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem karşısında 77-70'lik skorla mağlup eden Telekom Baskets Bonn 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. 

Bu sezon Basketbol Bundesliga Ligi'nde de zirvede bulunan Telekom Baskets Bonn bu kupayı kazanan ilk Alman temsilcisi olarak tarihe geçti.

MVP, MVP gibi oynadı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Telekom Baskets Bonn'lu TJ Shorts bugün Hapoel Jerusalem karşısında 29 sayı, 3 asist ile karşılaşamaya damgasını vurdu.
Telekom Baskets Bonn'da Javontae Hawkins 13, Sebastian Herrera 11, Collin Malcolm 8, Tyson Ward 8 sayı ile katkı sağladı.
İsrail ekibinde Levi Randolp 27 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken Mareks Mejeris 12, Carrington 9 sayı ile karşılaşmayı tamamladı.

Şampiyon yaptı gidiyor

Şampiyon Bonn'un koçu Tuomas Lisalo, Şampiyonlar Ligi'nde yılın koçu ödülüne layık görülmüştü. Walla Sport'un haberine göre 41 yaşındaki koç önümüzdeki sezondan itibaren EuroCup'ın Fransız temsilcisi Paris Basket'in başına geçecek.

 

 

 

 

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