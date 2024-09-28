Boluspor, 2 golle galip geldi

Trendyol 1. Lig'de Boluspor, Manisa FK'yı evinde 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Boluspor, 2 golle galip geldi
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28 Eylül 2024 21:18
Trendyol 1. Lig'de Boluspor ile Manisa FK karşı karşıya kaldı. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Boluspor oldu.

Boluspor'a sahasında galibiyeti getiren golleri 64 dakikada Jefferson ve 90. dakikada Daniel Avramovski kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Boluspor puanını 9'a yükseltti. Manisa FK 11 puanda kaldı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Boluspor, Erzurumspor'a konuk olacak. Manisa FK, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

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