Bodrumspor, Ronaldo Kwateh'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, forvet oyuncusu Ronaldo Kwateh'i kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ronaldo Kwateh. Son olarak Madura United FC forması giyen Endonezyalı futbolcu Ronaldo Kwateh ile sözleşme imzaladık." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, genç oyuncunun 25 Şubat-19 Mart tarihlerinde düzenlenecek 20 Yaş Altı Asya Kupası Oyunları'na katılacak Endonezya 20 Yaş Altı Milli Takımı kadrosunda yer aldığı da bildirildi.





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