Bodrumspor, kupada tek golle tur atladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde deplasmanda Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Bodrumspor, adını 1 üst tura yazdırdı.
Stat: Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Ogün Kamacı
Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Mustafa Kocabaş (Dk. 95 İlker Akar), Yusuf Yalçın Arslan, Alperen Selvi, Yusuf Can Esendemir (Dk. 80 Hasan Berat Kayalı), Emre Oymak (Dk. 62 Yusuf Talga), Muzaffer Kocaer (Dk. 62 Furkan Yöntem), Sami Satılmış (Dk. 106 Arda Kırgıl), Abdullah Soğucak, Mehmet Ablay, Gökberk Efe (Dk. 80 Sercan Demirkıran)
Bodrumspor: Bahri Can Tosun, Ali Aytemur, Musah Mohammed (Dk. 102 İsmail Tarım), Bahadır Erol, Imeri (Dk. 71 Osman Kocaağa), Abdurrahman Canlı (Dk. 106 Arda Çetin), Apti Mert Çayır, Musa Caner Aktaş (Dk. 71 Yekta Kurtuluş), Erdem Çetinkaya, Drazic (Dk. 95 Harun Alpsoy), Koray Kılınç (Dk. 71 Celal Dumanlı)
Gol: Dk. 106 Apti Mert Çayır (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Dk. 71 Erdem Çetinkaya, Dk. 112 Harun Alpsoy (Bodrumspor)
Stat: Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Ogün Kamacı
Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Mustafa Kocabaş (Dk. 95 İlker Akar), Yusuf Yalçın Arslan, Alperen Selvi, Yusuf Can Esendemir (Dk. 80 Hasan Berat Kayalı), Emre Oymak (Dk. 62 Yusuf Talga), Muzaffer Kocaer (Dk. 62 Furkan Yöntem), Sami Satılmış (Dk. 106 Arda Kırgıl), Abdullah Soğucak, Mehmet Ablay, Gökberk Efe (Dk. 80 Sercan Demirkıran)
Bodrumspor: Bahri Can Tosun, Ali Aytemur, Musah Mohammed (Dk. 102 İsmail Tarım), Bahadır Erol, Imeri (Dk. 71 Osman Kocaağa), Abdurrahman Canlı (Dk. 106 Arda Çetin), Apti Mert Çayır, Musa Caner Aktaş (Dk. 71 Yekta Kurtuluş), Erdem Çetinkaya, Drazic (Dk. 95 Harun Alpsoy), Koray Kılınç (Dk. 71 Celal Dumanlı)
Gol: Dk. 106 Apti Mert Çayır (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Dk. 71 Erdem Çetinkaya, Dk. 112 Harun Alpsoy (Bodrumspor)
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