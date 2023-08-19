Bodrumspor, Erzurumspor FK ile yenişemedi!

Trendyol 1.Lig'in 2.haftasında Bodrumspor kendi evinde Erzumspor FK'yı konuk etti. Karşılaşma başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekipte Gökdeniz Bayrakdar 45+2'de penaltıdan yararlanamadı.
Bodrumspor puanını 4'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe otururken, Erzurumspor puanını 2'ye yükseltti.
Bodrumspor gelecek hafta deplasmanda Gençlerbirliği'yle karşılaşırken, Erzurumspor FK ise sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edecek.
Ev sahibi ekipte Gökdeniz Bayrakdar 45+2'de penaltıdan yararlanamadı.
Bodrumspor puanını 4'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe otururken, Erzurumspor puanını 2'ye yükseltti.
Bodrumspor gelecek hafta deplasmanda Gençlerbirliği'yle karşılaşırken, Erzurumspor FK ise sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edecek.