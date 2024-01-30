Bodrum FK, Halil İbrahim'i Serik'e kiraladı

1. Lig ekibi Bodrum Futbol Kulübü, genç futbolcusu Halil İbrahim Sevinç'i Serik Belediyespor'a kiraladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bodrum FK, Halil İbrahim'i Serik'e kiraladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2024 15:41
1'inci Lig'de son maçında evinde Gençlerbirliği'ni son dakikada attığı golle 1-0 yenen play-off potasındaki Bodrum Futbol Kulübü, genç futbolcusu Halil İbrahim Sevinç'i kiraladı.

Yeşil-beyazlılar, orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar Serik Belediyespor'a verdi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Başarılar Halil İbrahim Sevinç. Futbolcumuz Halil İbrahim Sevinç sezon sonuna kadar Serik Belediyespor'a kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz" denildi. 

 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery