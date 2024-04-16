Bodrum FK'de play-off riske girdi

1. Lig'de son 7 maçta bir kez kazanan Bodrum FK, sezonun bitimine dört hafta kalan Play-Off'u riske attı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Bodrum FK'de play-off riske girdi
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16 Nisan 2024 14:45
1'inci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü, kümede kalmaya çalışan Adanaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak kritik 2 puan kaybetti.

Son 7 maçında sadece 1 galibiyet alabilen yeşil-beyazlılar bitime 4 maç kala Play-Off'u riske atmaya başladı. Sıralamada 8'inci sırada yer alan Boluspor'la arasında 3 puan fark kalan Bodrum FK, 30'uncu haftayı 49 puanla 6'ncı basamakta tamamladı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir Adana'da eksik bir kadroyla mücadele ettiklerini söyledi.

Cezalı ve hasta oyuncuların fazla olması nedeniyle ideal kadroyla oynayamadıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Maçın başlangıcında yavan bir oyun vardı. Biz çok ağırlığımızı koyamadık. İlk yarıdaki oyun asla bizim oyunumuz olamaz. İkinci devrede ise toparlandık. Kalan 4 maçımız var. Gerekli puanları alıp Play-Off'a kalacağız" dedi.

Bodrum FK, kalan 4 müsabakada Şanlıurfaspor, Tuzlaspor (D), Kocaelispor ve Göztepe (D) ile oynayacak.

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