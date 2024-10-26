Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de geride kalan 9 maçta 10 puan toplayan Bodrum Futbol Kulübü'nü Fenerbahçe heyecanı sardı. Pazar akşamı saat 19.00'da Ülker Stadı'nda sarı-lacivertlilere konuk olacak Bodrum FK, ilk defa Fenerbahçe'nin rakibi olacak.



İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI GALİP GELEMEDİ



Şu ana kadar 3 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 5 kez de sahadan mağlup ayrılan yeşil-beyazlılar, bu sezon İstanbul takımlarına karşı hiç kazanamadı. Bodrum FK, deplasmanda Eyüpspor'a 4-1, evinde de Başakşehir'e 1-0 yenilirken, dış sahada Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Bodrum Futbol Kulübü, son iki deplasman maçında ise gol yemedi. Hatayspor'u 1-0 yenen Ege temsilcisi Kasımpaşa'dan 0-0'la 1 puanı kaptı.



SEFERİ VE GÖKDENİZ FORMA GİYEBİLECEK



Fenerbahçe maçına da puan ya da puanlar alma hedefiyle çıkacak Bodrum FK'da apandisit ameliyatı olan hücum oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar iyileşti. Gökdeniz'in Kadıköy'deki mücadelede forma giyebilecek durumda olduğu açıklandı. Cezası sona eren Arnavut forvet Taulant Seferi da görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.



''BU MAÇTA DA BÖYLE OLACAK''



Bodrum FK'da 3 sezondur görev yapan teknik direktör İsmet Taşdemir de kariyerinde ilk defa Fenerbahçe'ye teknik adam olarak rakip olacak. Ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını belirten Taşdemir, "Zor bir maça çıkacağız, güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Biz rakip kim olursa olsun kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışan bir takımız. Bu maçta da öyle olacak" dedi.



