Bodrum Basketbol'dan Slovakya zaferi

Tarihinde ilk kez Süper Lig ve Avrupa arenasında yer alan Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'na evinde Sopron'a uzatmada yenilerek başladıktan sonra deplasmanda Piestanske Cajky'i farklı yenerek grubundaki iddiasına devam etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bodrum Basketbol'dan Slovakya zaferi
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17 Ekim 2024 14:09
Tarihinde ilk kez Süper Lig ve Avrupa arenasında yer alan Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'na evinde Sopron'a uzatmada yenilerek başladıktan sonra deplasmanda Piestanske Cajky'i farklı yenerek grubundaki iddiasını sürdürdü.

Slovakya'da 79-63 kazanmayı başaran Bodrum ekibi grup liderliği yarışından kopmadı. Bodrum'da Laura Juskaite'nin 28 sayı ile oynadığı maçta, Yağmur Taşar 18, Tina Krajisnik 17 sayıyla galibiyete katkı yaptı.

Bodrum Basketbol, Avrupa arenasında sonraki maçında 24 Ekim Perşembe günü Bodrum'da Charnay Basket'i ağırlayacak. Charnay'ın da grupta 1 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunuyor.

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