Bodo Glimt 7 gollü karşılaşmada galip geldi

Norveç Ligi karşılaşmasında Bodo Glimt sahasında ağırladığı Sandefjord'u mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bodo Glimt 7 gollü karşılaşmada galip geldi
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21 Ekim 2023 17:55
Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi rakiplerinden Bodo Glimt, Norveç Ligi 25. hafta karşılaşmasında kendi evinde konuk ettiği Sandefjord'u 4-3 mağlup etti.

Bodo Glimt'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Faris Pemi Moumbagna, 24. dakikada Nino Zugelj, 27. dakikada Albert Gronbek ve 45+2. dakikada Ulrik Saltnes kaydetti. Sandefjord'un gollerini 13. dakikada Jeppe Kjaer, 36. dakikada Danilo Al-Saed ve 53. dakikada Jakob Maslo Dunsby kaydetti.

Bodo Glimt aldığı bu galibiyetle beraber puanını 58'e çıkarıp liderliğini sürdürürken, Sandefjord, 21 puanda kaldı.

Beşiktaş ile Bodo Glimt arasındaki karşılaşma 26 Ekim günü oynanacak.

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