Birkir Bjarnason: 'Savaştık, mutluyuz'

Adana Demirspor'da Birkir Bjarnason, 3-0 geri düştükten sonra 3-3 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.
İyi oynadıklarını söyleyen orta saha oyuncusu, "90 dakika iyi mücadele gösterdik, takım olarak beraber oynadık. Bu tarz takımlara karşı hep gol bulma şansımız olmuyor ama 3-0 sonrasında da savaştık ve sonucu çevirebildik." ifadelerini kullandı.
Kendilerini neyin ateşlediği sorulan Bjarnason, "Takım olarak beraber oynamak istiyorduk, böyle bir atmosferde mücadele gösterdik ve sonucu aldığımız için mutluyuz" dedi.
İyi oynadıklarını söyleyen orta saha oyuncusu, "90 dakika iyi mücadele gösterdik, takım olarak beraber oynadık. Bu tarz takımlara karşı hep gol bulma şansımız olmuyor ama 3-0 sonrasında da savaştık ve sonucu çevirebildik." ifadelerini kullandı.
Kendilerini neyin ateşlediği sorulan Bjarnason, "Takım olarak beraber oynamak istiyorduk, böyle bir atmosferde mücadele gösterdik ve sonucu aldığımız için mutluyuz" dedi.