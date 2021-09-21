Birkir Bjarnason: 'Savaştık, mutluyuz'

Adana Demirspor'da Birkir Bjarnason, 3-0 geri düştükten sonra 3-3 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.



İyi oynadıklarını söyleyen orta saha oyuncusu, "90 dakika iyi mücadele gösterdik, takım olarak beraber oynadık. Bu tarz takımlara karşı hep gol bulma şansımız olmuyor ama 3-0 sonrasında da savaştık ve sonucu çevirebildik." ifadelerini kullandı.



Kendilerini neyin ateşlediği sorulan Bjarnason, "Takım olarak beraber oynamak istiyorduk, böyle bir atmosferde mücadele gösterdik ve sonucu aldığımız için mutluyuz" dedi.



