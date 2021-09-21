Birkir Bjarnason: "Savaştık, mutluyuz"

Adana Demirspor'da Birkir Bjarnason, Beşiktaş maçının ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com
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Birkir Bjarnason: 'Savaştık, mutluyuz'
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21 Eylül 2021 22:17
Adana Demirspor'da Birkir Bjarnason, 3-0 geri düştükten sonra 3-3 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.

İyi oynadıklarını söyleyen orta saha oyuncusu, "90 dakika iyi mücadele gösterdik, takım olarak beraber oynadık. Bu tarz takımlara karşı hep gol bulma şansımız olmuyor ama 3-0 sonrasında da savaştık ve sonucu çevirebildik." ifadelerini kullandı.

Kendilerini neyin ateşlediği sorulan Bjarnason, "Takım olarak beraber oynamak istiyorduk, böyle bir atmosferde mücadele gösterdik ve sonucu aldığımız için mutluyuz" dedi.


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