Bioderma Pro Beach Tour TVF Plaj Voleybolu sona erdi

Muğla'da düzenlenen Bioderma Pro Beach Tour TVF Plaj Voleybolu sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bioderma Pro Beach Tour TVF Plaj Voleybolu sona erdi
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16 Temmuz 2023 23:06
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Bioderma Pro Beach Tour TVF Plaj Voleybolu Türkiye Serisi 3. etabı tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Babadağ Teleferik iş birliğinde Ölüdeniz kumsalındaki Belcekız Plajı'nda gerçekleştirilen turnuvada, 50 takımdan 100 sporcu mücadele etti.

Final müsabakalarından önce base jump (serbest düşüş) ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak ile wingsuit pilotu Ferdi Toy alana iniş yaptı. Final müsabakasının topu ise Babadağ'dan havalanan paraşütle sahaya indirildi.

Etkinlikte erkeklerde Hasan Hüseyin Mermer-Sefa Urlu, kadınlarda ise Ksenia Mazur-Anna Kalchenko ikilisi şampiyon oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

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