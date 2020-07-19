Bilyoner ile maç önü: Roma - Inter

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter ile Roma karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Roma, Inter ile oynadığı son 4 maçında berabere kaldı (Bütün Turnuvalarda)
- Inter, takımının en son 8 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Serie A)
- Roma, son 12 maçının 10 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Serie A)
- Inter, son 8 maçının 7 tanesinde en az 2 gol attı (Serie A)
- Roma, son 3 maçında kazandı (Serie A)
- Roma, Inter ile oynadığı iç sahadaki son 3 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)
- Roma, son 6 iç sahadaki maçının 5 tanesinde en az 2 gol attı (Serie A)
- Inter, Roma ile oynadığı son 5 maçında yenilmedi (Bütün Turnuvalarda)
EKSİKLER, CEZALILAR
Roma: Mirante, Fazio, Santon, Zaniolo
Inter: Vecino, Sensi
MUHTEMEL 11'LER
Roma: Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko
Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Borja Valero; Sanchez, Lautaro Martinez
İDDAA YORUMU
Hakan Celep: Serie A'da gözler, haftanın en kritik iki maçından biri olan Roma - Inter mücadelesinde olacak. Inter, kazanırsa şampiyonluk iddiasını son haftaya kadar taşıyacak. Roma kazanırsa, 5. sırayı koruma altına alacak ve UEFA Avrupa Ligi biletini sağlamlaştıracak. Roma, Verona'yı 2-1 mağlup ederek hayat belirtisi gösterdi. Inter ise Torino'yu 3-1 ve SPAL'ı 4-0 mağlup ederek güven tazeledi. Lukaku'suz gelen bu iki galibiyet, Conte için de tekrar güvenoyu aldı. Inter, bu maçta galibiyete 1 adım daha yakın. Aradan sonra Milan, Udinese, Napoli gibi iyi takımlara kaybeden Roma, nisptene kolay fikstürden 9 puan çıkardı ama Inter, onlar için biraz zorlayıcı olacaktır. Ayrıca, iki takımın da goller bulacağını düşünüyorum. Bu maç için yüksek oran arayan Inter galibiyetine, banko arayan KG VAR'a yönelebilir.
HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Roma, Inter ile oynadığı son 4 maçında berabere kaldı (Bütün Turnuvalarda)
- Inter, takımının en son 8 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Serie A)
- Roma, son 12 maçının 10 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Serie A)
- Inter, son 8 maçının 7 tanesinde en az 2 gol attı (Serie A)
- Roma, son 3 maçında kazandı (Serie A)
- Roma, Inter ile oynadığı iç sahadaki son 3 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)
- Roma, son 6 iç sahadaki maçının 5 tanesinde en az 2 gol attı (Serie A)
- Inter, Roma ile oynadığı son 5 maçında yenilmedi (Bütün Turnuvalarda)
EKSİKLER, CEZALILAR
Roma: Mirante, Fazio, Santon, Zaniolo
Inter: Vecino, Sensi
MUHTEMEL 11'LER
Roma: Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko
Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Borja Valero; Sanchez, Lautaro Martinez
İDDAA YORUMU
Hakan Celep: Serie A'da gözler, haftanın en kritik iki maçından biri olan Roma - Inter mücadelesinde olacak. Inter, kazanırsa şampiyonluk iddiasını son haftaya kadar taşıyacak. Roma kazanırsa, 5. sırayı koruma altına alacak ve UEFA Avrupa Ligi biletini sağlamlaştıracak. Roma, Verona'yı 2-1 mağlup ederek hayat belirtisi gösterdi. Inter ise Torino'yu 3-1 ve SPAL'ı 4-0 mağlup ederek güven tazeledi. Lukaku'suz gelen bu iki galibiyet, Conte için de tekrar güvenoyu aldı. Inter, bu maçta galibiyete 1 adım daha yakın. Aradan sonra Milan, Udinese, Napoli gibi iyi takımlara kaybeden Roma, nisptene kolay fikstürden 9 puan çıkardı ama Inter, onlar için biraz zorlayıcı olacaktır. Ayrıca, iki takımın da goller bulacağını düşünüyorum. Bu maç için yüksek oran arayan Inter galibiyetine, banko arayan KG VAR'a yönelebilir.