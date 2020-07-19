Bilyoner ile maç önü: Roma - Inter

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İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter ile Roma karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık.- Roma, Inter ile oynadığı son 4 maçında berabere kaldı (Bütün Turnuvalarda)- Inter, takımının en son 8 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Serie A)- Roma, son 12 maçının 10 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Serie A)- Inter, son 8 maçının 7 tanesinde en az 2 gol attı (Serie A)- Roma, son 3 maçında kazandı (Serie A)- Roma, Inter ile oynadığı iç sahadaki son 3 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)- Roma, son 6 iç sahadaki maçının 5 tanesinde en az 2 gol attı (Serie A)- Inter, Roma ile oynadığı son 5 maçında yenilmedi (Bütün Turnuvalarda)Mirante, Fazio, Santon, ZanioloVecino, SensiPau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; DzekoHandanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Borja Valero; Sanchez, Lautaro MartinezSerie A'da gözler, haftanın en kritik iki maçından biri olan Roma - Inter mücadelesinde olacak. Inter, kazanırsa şampiyonluk iddiasını son haftaya kadar taşıyacak. Roma kazanırsa, 5. sırayı koruma altına alacak ve UEFA Avrupa Ligi biletini sağlamlaştıracak. Roma, Verona'yı 2-1 mağlup ederek hayat belirtisi gösterdi. Inter ise Torino'yu 3-1 ve SPAL'ı 4-0 mağlup ederek güven tazeledi. Lukaku'suz gelen bu iki galibiyet, Conte için de tekrar güvenoyu aldı. Inter, bu maçta galibiyete 1 adım daha yakın. Aradan sonra Milan, Udinese, Napoli gibi iyi takımlara kaybeden Roma, nisptene kolay fikstürden 9 puan çıkardı ama Inter, onlar için biraz zorlayıcı olacaktır. Ayrıca, iki takımın da goller bulacağını düşünüyorum. Bu maç için yüksek oran arayan Inter galibiyetine, banko arayan KG VAR'a yönelebilir.