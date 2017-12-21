''DAYANMASI OLDUKÇA ZOR BİR DURUM OLUR...''

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ile anılan'in, Beşiktaş ve West Ham United'daki sağ kolu, Hırvat basınına açıklamalarda bulundu.Beşiktaş ve West Ham'da Bilic'in yardımcılığını yapan antrenör Nikola Jurcevic, Igor Tudor'un ayrılığını ve Bilic iddialarını değerlendirdi.İlk olarak Türkiye'deki futbola bakış açısını değerlendiren Nikola Jurcevicdedi.Hırvat antrenör Tudor'un da büyük baskı altında kaldığını söylerken' şeklinde konuştu.Bir süredir takım çalıştırmayan Slaven Bilic'in adının Galatasaray ile anılması ancak daha önce Beşiktaş'ta çalışmasından dolayı bir sorun olup olamayacağının sorulması üzerine Nikola Jurcevicifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın başında geçirdiği başarılı dönemin ardından İngiltere'nin yolunu tutan ve Premier Lig'de West Ham'ı çalıştıran Hırvat hocanın adı artık Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor.Galatasaray Yönetimi, vatandaşı Tudor'un yerine getirmeyi planladığı Bilic'le 3 kez görüşme yaptı.49 yaşındaki çalıştırıcı cevap vermek için süre isterken, Sarı- Kırmızılılar da beklemeye geçti. Hoca arayışları, Bilic'in vereceği olumlu ya da olumsuz cevaba göre şekillenecek. Bilic, West Ham'dan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada, kendisini hazır hissettiğini ve en kısa sürede teknik direktörlük görevine döneceğini söylemişti.Bilic, son olarak Premier League'de West Ham United'ı çalıştırmıştı.İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea City'de teknik direktörlük görevi için Ronald Koeman ve Slaven Bilic'in isimleri öne çıktı.İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiliz teknik adam Paul Clement ile dün yollarını ayıran Galler ekibi, Hollandalı Ronald Koeman ya da Hırvat Slaven Bilic isimleri üzerinde duruyor.Sezona Everton'ın başında giren 54 yaşındaki Koeman, ekim ayında 5-2 kaybettikleri Arsenal maçının ardından görevinden ayrılırken, 11 maçta 2 galibiyet alan West Ham United da geçen ay Bilic'in görevine son vermişti.Son 14 ay içinde dördüncü kez teknik direktör değişikliğine giden Swansea City, cumartesi günü Crystal Palace ile sahasında oynayacağı maça antrenör Leon Britton yönetiminde çıkacak.Ligde 18 haftada 12 puan toplayan Swansea City, son sırada yer alıyor.