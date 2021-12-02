Bile bile lades; Patrick van Aanholt!

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'un kötü istatistiği dikkat çekiyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bile bile lades; Patrick van Aanholt!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2021 12:56
Süper Lig'de 14 hafta itibarıyla topladığı 22 puanın ardından 8. sırada yer alan Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı Patrick van Aanholt'tan da istediği verimi alamadı.

İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray bile bile 'lades' dedi. Hollandalı sol bekin kötü istatistikleri dikkat çekiyor. Deneyimli futbolcu, son 5 sezonda sadece 10 asist yapabildi. Geçen sezon Crystal Palace formasıyla 18 maçta bin 504 dakika oynayan tecrübeli ismin yalnızca 1 asisti var.

Aanholt'un 50 uzun topundan 33'ü, 37 ortasından da 28'i isabetsiz oldu. Attığı 16 şuttan sadece 5'i kaleyi bulabildi.

SEZON BAŞINDA TRANSFER EDİLDİ

Kariyerinde Chelsea, Leicester City, Wigan, Vitesse, Sunderland ve Crystal Palace gibi takımlarda forma giyen Patrick van Aanholt, sezon başında bedelsiz olarak sarı-kırmızılı takıma transfer olmuştu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.