Bile bile lades; Patrick van Aanholt!

Süper Lig'de 14 hafta itibarıyla topladığı 22 puanın ardından 8. sırada yer alan Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı Patrick van Aanholt'tan da istediği verimi alamadı.



İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ



Galatasaray bile bile 'lades' dedi. Hollandalı sol bekin kötü istatistikleri dikkat çekiyor. Deneyimli futbolcu, son 5 sezonda sadece 10 asist yapabildi. Geçen sezon Crystal Palace formasıyla 18 maçta bin 504 dakika oynayan tecrübeli ismin yalnızca 1 asisti var.



Aanholt'un 50 uzun topundan 33'ü, 37 ortasından da 28'i isabetsiz oldu. Attığı 16 şuttan sadece 5'i kaleyi bulabildi.



SEZON BAŞINDA TRANSFER EDİLDİ



Kariyerinde Chelsea, Leicester City, Wigan, Vitesse, Sunderland ve Crystal Palace gibi takımlarda forma giyen Patrick van Aanholt, sezon başında bedelsiz olarak sarı-kırmızılı takıma transfer olmuştu.





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