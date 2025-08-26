26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Bilal Kısa: "Yolun henüz başındayız"

Menemen Futbol Kulübü Teknik Direktörü Bilal Kısa, kulübün hedefleri hakkında konuştu.

calendar 26 Ağustos 2025 14:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bilal Kısa: 'Yolun henüz başındayız'
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kısa süre önce göreve geldiği Menemen Futbol Kulübü'nde sezonun ilk maçında Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılan teknik direktör Bilal Kısa henüz yolun başında olduklarını söyledi.

Sezona uzun süre belirsizlik içinde hazırlanıp transfer yapamayan Menemen FK, Başkan Bilgin Tokul kulübü devretmekten vazgeçince teknik heyetini belirleyip hamlelere başlarken, Bilal Kısa maratona iyi başlamanın önemli olduğunu belirtti. Genç teknik adam, "Sezona başlangıçlar önemlidir. Takım ve benim adıma 4-1'lik bir skorla sahadan 3 puanla ayrılmak çok güzel. Ancak eksikliklerimizin olduğunu biliyoruz ve ileri de daha güçlü rakiplerle karşılaşacağız" dedi.

Bilal Kısa, "Oyuncularımıza kısa sürede onlardan neler istediğimiz anlattık. Onlar da istediklerimizi sahaya yansıttı. Lige iyi başlamak benim ve ekibimiz adına çok önemliydi. Yolun henüz başındayız. Yeni Mersin İY maçı geride kaldı, artık Arnavutköy Belediyespor maçını düşüneceğiz. Başkanımız Bilgin Tokul kulübü devir etmekten vazgeçtikten sonra takıma sahip çıktı. Geçen sezondan önemli oyuncular gitti. Buraya gelirken tüm zorlukları bilerek geldim. Takım içinde eksikliklerimiz var. Başkanımız ve sportif direktörümüz gerekli çalışmaları yapıyor. Kulübümüzün yapısı yapısına uygun en aç 3-4 transfer yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
