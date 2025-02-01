Bilal Bayazit: "Uğurcan Çakır olmasaydı kazanırdık"

Kayserispor'da kaleci Bilal Bayazit, 0-0 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bilal Bayazit: 'Uğurcan Çakır olmasaydı kazanırdık'
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01 Şubat 2025 18:30
Son güncelleme 01 Şubat 2025 18:53
Kayserispor'da kaleci Bilal Bayazit, 0-0 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır'ın performansını öven Bilal, "Bence seyirci için çok güzel bir maç oldu. Uğurcan ağabeyi tebrik ediyorum. Trabzonspor'u ayakta tutan o oldu. Biz daha fazla pozisyona girdik çünkü. Yeni bir hoca geldi. Güzel bir iletişimimiz oldu yeni hocamızla. İnşallah hocayla daha fazla çalışıp daha iyi skorlar alabiliriz. Yeni hocayla güzel bir ilk maç oldu. Uğurcan ağabey olmasa 3 puanı alabilirdik." ifadelerini kullandı.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ise maçın ardından, "Çok önemli bir rakibe karşı oynadık ve oldukça gol fırsatı yakaladık ama değerlendiremedik. Trabzonspor'un kalecisi maçın adamıydı diyebilirim." dedi.

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, maçta yaptığı 5 net kurtarışla dikkat çekmişti.

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