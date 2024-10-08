Beverley: "Doc'a bu saygısızlık neden? Phil Jackson'a bunu yapmazlar..."

Eski NBA oyuncusu Pat Beverley, Milwaukee Bucks koçu Doc Rivers'ı efsane figür Phil Jackson'a benzetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Beverley: 'Doc'a bu saygısızlık neden? Phil Jackson'a bunu yapmazlar...'
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08 Ekim 2024 12:16
Eski NBA oyuncusu Pat Beverley, Milwaukee Bucks koçu Doc Rivers'ı efsane figür Phil Jackson'a benzetti.

Şu anda İsrail Basketbol Premier Ligi'nin Hapoel Tel Aviv takımında forma giyen Beverley, kendi podcast'inde Rivers'ın çok hafife alınan bir başantrenör haline geldiğine olan inancını şu sözlerle paylaştı:

"Doc'ı kötülemeye çalışıyorlar. Bir tane en iyi koçlar listesinde, Doc'ı 22. sıraya koymuşlardı. Neredeyse telefonumu fırlatacaktım. Phil Jackson, Doc Rivers'tır. Koçuma daha fazla saygı göstermeleri lazım. Artık iyice saygısızlık etmeye başladılar. Phil Jackson'a böyle davranmazlardı. Doc'a neden böyle davranıyorlar? Delilik bu..."

Chicago Bulls ve Los Angeles Lakers'ın başantrenörü olarak toplam 11 şampiyonluk kazanmış olan Jackson, NBA tarihinin en iyi koçlarından biri olarak görülüyor.

Rivers ise, 2008'de Boston Celtics ile başantrenör olarak tek şampiyonluk kazanmıştı.

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