Beşiktaş'ta Gökhan Töre vedaya yakın

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin formu ve istikrarının beklentilerin altında kalması sebebiyle şu andaki görüntüye göre kendisiyle sözleşme yenilenmesi zor gözüküyor.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Gökhan Töre vedaya yakın
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27 Mart 2021 12:06
Gökhan Töre
Gökhan Töre
Beşiktaş
Sezon başında Yeni Malatyaspor'la yollarını ayırmasının ardından Beşiktaş'a kazandırılan Gökhan Töre'yle 1+1 yıllık sözleşme yapılmıştı.

Bu sezon peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kendisini fazla gösterme şansı bulamayan 28 yaşındaki futbolcu, 12 mücadeleye çıkıp 1 golle oynamıştı. Tecrübeli ismin formu ve istikrarının beklentilerin altında kalması sebebiyle şu andaki görüntüye göre kendisiyle sözleşme yenilenmesi zor gözüküyor. Töre, ligde ve kupada kalan maçlarda kendisini gösterip yeni sözleşmeyi kapmaya çalışacak.



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