Beşiktaş'ta al gülüm, ver gülüm zamanı!

Hem Süper Lig'in kalan haftalarını hem de transfer dönemini hedeflerine ulaşarak kapatmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre bonservisli oyuncuları da listesine alabilecek.

Haber; Milliyet
Beşiktaş'ta al gülüm, ver gülüm zamanı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mayıs 2020 08:11
Parasal sıkıntılar nedeniyle bonservisi elinde olan ya da kiralık isimlere yönelen siyah-beyazlıların, Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği, sözleşmesi bulunan oyuncuları ise takas yoluyla renklerine bağlamanın planlarını yaptığı belirlendi.

OYNAMA GARANTİSİ

Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre, TFF ve Bankalar Birliği'nden transfer limiti ve mali konularda esneklik bekleyen siyah-beyazlılar, bonservisli isimler için kulüplere oyuncu ve bir miktar para vererek transferi noktalamaya çalışacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya futbolunun sarsılmasını göz önünde bulunduran yönetim, yurt dışından yapılacak transferleri de takas yoluyla bitirmeyi hedefliyor. Bazı genç oyuncuların ise kulüplerine oynama garantisi verilerek kadroya katılması düşünülüyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için