Beşiktaşlı taraftarlardan takıma büyük tepki!

Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş'ta taraftarlardan bir tepki geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Siyah-beyazlı tribünler, karşılaşmanın 75. dakikasında, "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?" tezahüratında bulundu.
Beşiktaş, bu dakikada Başakşehir karşısında 1-0 gerideydi. Siyah-beyazlılar, 76. dakikada Başakşehir karşısında 2-0 geriye düştü. Beşiktaşlı taraftarlar, golden sonra da bu tezahürata devam etti.
Siyah-beyazlı tribünler, mücadelenin kalan bölümünde de oyunculara tepki göstermeye devam etti.
TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ BOŞALTMADI
Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ardından tribünlerden ayrılmadı ve, "O takım gelecek hesap verecek!" tezahüratı yaptı.
Beşiktaşlı oyuncular, daha sonra sahaya geri döndü ve tribünlerden özür diledi.
Siyah-beyazlı tribünler, karşılaşmanın 75. dakikasında, "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?" tezahüratında bulundu.
Beşiktaş, bu dakikada Başakşehir karşısında 1-0 gerideydi. Siyah-beyazlılar, 76. dakikada Başakşehir karşısında 2-0 geriye düştü. Beşiktaşlı taraftarlar, golden sonra da bu tezahürata devam etti.
Siyah-beyazlı tribünler, mücadelenin kalan bölümünde de oyunculara tepki göstermeye devam etti.
TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ BOŞALTMADI
Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ardından tribünlerden ayrılmadı ve, "O takım gelecek hesap verecek!" tezahüratı yaptı.
Beşiktaşlı oyuncular, daha sonra sahaya geri döndü ve tribünlerden özür diledi.
💥💥💥Beşiktaşlı oyuncular, soyunma odasından geri döndü. pic.twitter.com/B4d2Btm057
— Sporxtv (@sporxtv) April 12, 2025