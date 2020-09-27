Beşiktaş'ın yediği gol için tepki: 'Yakışmıyor'

"AĞIR KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Beşiktaş, Konyaspor karşısında Shengelia'nın attığı golle 1-0 geriye düşerken, Ömer Ali'nin korneri hızlı kullanması sonrasında yenilen golde savunmanın hareketsiz kalması eleştirilere neden oldu.Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlı takımda konsantrasyon problemi olduğunu belirtirken, "Beşiktaş'ta konsantrasyon problemi hat safhada. Rio Ave'ye elenmeleri de var, toparlanmadıklarını gördük. Dorukhan Vida paslasmasından sonra korner atılırken Konyalı oyuncunun zekice kullanmasından başka, hemen golü yediler. Savunmada uyuyorlardı. Bu gol tamamen konsantrasyon problemi." yorumunu yaptı.Feyyaz Uçar ise Beşiktaş'ın böyle bir gol yememesi gerektiğini vurgularken, "Yenilen gol üzücü. Ömer Ali'nin korneri hızlı kullanması sonrasında gol oldu. Ceza alanında 2 Konyalı var, 4 Beşiktaşlı var, kafa vuruyorlar ve gol oluyor. Sergen Yalçın, 1 hafta boyunca bunu anlatmalı. Rakip bekleyelim demeyecek herhalde. Ağır bir şey söylemek istemiyorum, şoktayım, böyle bir gol yemek Beşiktaş'a yakışmıyor." dedi.