Taksitli ödeme seçeneği...

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Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, ilk hedef olarak İngiltere temsilcisi Swansea City'nin yıldızıolarak belirlemişti.Fildişi Sahilli yıldızla menaceri aracılığıyla el sıkışan Kara Kartal, kulübüyle 1+1 senelik kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcu için Ada temsilcisine satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunmuştu. Yıldız isim için 2 milyon Euro kiralama, 4 milyon Euro da opsiyon bedeli belirleyen Siyah-Beyazlılar'a Swansea City'den dün beklenen geri dönüş yapıldı.Siyah-Beyazlılar'ın menajerler aracılığıyla ilettiği öneriyi değerlendiren Ada ekibinin, kiralama teklifine sıcak bakmadığı belirtildi. Swansea City Yönetimi'nin, 6 milyon Euro'luk bedelin direkt olarak ödenmesi halinde Beşiktaş'a olumlu yanıt verebileceklerini ilettiği kaydedildi. Bu gelişme sonrasında durum değerlendirmesi yapacak olan Kara Kartal'ın, taksitli ödeme seçeneğiyle bu transfere nokta koymayı hedeflediği ifade edildi.