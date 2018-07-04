Beşiktaş'a Quaresma piyangosu

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, menajer Ahmet Bulut aracılığı ile bir Çin kulübüyle yürüttüğüpazarlığını tamamladı.Taraflar arasında yapılan görüşmeler sonrasındakarşılığında anlaşmaya varıldı.Portekizli yıldızın da 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve sezon başınaalacağı belirtildi. Siyah-beyazlı formayla iki farklı dönemde oynayıp, taraftarın sevgilisi olan Quaresma'nın transferinin kısa bir süre içinde resmiyet kazanacağı belirtildi.Daha önce de 4.5 milyon Euro'ya Tosic'i Guangzhou'ya 4.5 milyon Euro (Yaklaşık 25 milyon TL) karşılığında gönderen'ye ulaşacak.Beşiktaş'taki ilk dönemini 2010-12 yılları arasında yaşayan Ricardo Quaresma, 73 resmi maça çıkıp, 18 kez ağları sarstı ve 27 asist yaptı. 2015- 18 yılları arasındaki ikinci döneminde ise 119 karşılaşmada 16 gol ve 37 asistle oynadı. Kazanılan üst üste iki lig şampiyonluğu ve Avrupa'daki başarıda önemli pay sahibi olan Portekizli yıldız, toplamda 192 maçta 34 gol ve 64 asist üretti.