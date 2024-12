Süper Lig'de 14. hafta maçında Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Oldukça çalkantalılı günler geçiren ve Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde Rıza Çalımbay'ın başında bulunduğu Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.Hatayspor'un golünü 29. dakikada Görkem Sağlam kaydetti. Beşiktaş'ın golü 41. dakikada Ciro Immobile'den geldi.Beşiktaş'ın 90+5'te Emirhan Topçu ile bulduğu gol, kaleci Erce Kardeşler'e faul yapıldığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı.Ligde beş haftadır kazanamayan Beşiktaş puanını 22 yaptı. Hatayspor puanını 8'e yükseltti.Siyah-beyazlı takımın efsane ismi Rıza Çalımbay'ın yanı sıra, Hatayspor'a kiralanan Vincent Aboubakar da Türkiye'de ilk kez Beşiktaş'a karşı rakip oldu.Süper Lig'de cumartesi günü Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Hatayspor, Başakşehir'e konuk olacak.Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş, geçen hafta Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maça göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.Ligdeki son 4 maçta 1 puan toplayabilen 5. sıradaki Beşiktaş'ta, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilen kadrodaki Joao Mario yedeğe çekildi.Bu maçta sakatlanan Felix Uduokhai ve Gabriel Paulista da Atakaş Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı.Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu Serdar Topraktepe, bu oyuncuların yerine Tayyip Talha Sanuç, Emirhan ve Salih Uçan'a şans verdi.İstanbul ekibi, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmaya, Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson, Salih, Rashica, Rafa Silva, Semih ve Immobile ilk 11'i ile çıktı.Siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Al Musrati, Chamberlain, Joao Mario, Bakhtiyor, Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Erhan Hekimoğlu forma bekledi.Beşiktaş'ta sakatlığı süren Ernest Muçi de kadroda yer almayan isimlerden oldu.Ligde geçen sezon Beşiktaş'ın teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmasının ardından aynı görevi üstlenen Serdar Topraktepe, yine ilk maçına yine Hatayspor karşısında çıktı. Siyah beyazlı ekip, geçen sezonki karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.Trendyol Süper Lig'de 7 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligin 13. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inden 3 değişikliğe gitti.Recep Burak Yılmaz, Bamgboye ve Strandberg'yi yedek kulübesinde bekleten Çalımbay yönetimindeki Hatay temsilcisi, sahaya Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Görkem Sağlam, Aboubakar, Rui Pedro, Diack, Joelson Fernandes, Cemali Sertel ve Rivas çıktı.Hatayspor kulübesinde yedeklerde Bekaj, Abdulkadir Parmak ve Okoronkwo, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Cengiz Demir ve Boutombba yer aldı.Sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen Vincent Aboubakar, ligde eski takımına karşı ilk kez forma giydi.Sakatlığı süren Massanga ise kadroya dahil edilmediHatayspor'da Kamil Ahmet Çörekçi ve Recep Burak Yılmaz sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Karşılaşmaya ilgi gösteren taraftarlar, Mersin Stadı'ndaki tribünlerin büyük kısmını doldurdu.Siyah beyazlı izleyiciler maç öncesi "Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır" sloganı attı, futbolcuları tribün önüne çağırarak alkışladı.Serdar Topraktepe ile Hatayspor deplasmanına çıkan Beşiktaş, maça oldukça etkili başladı. Gedsonm Fernandes, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ile rakip kalede gol arayan Beşiktaş, etkili ataklar geliştirdi ama aradığı golü oyunun ilk bölümünde bulamadı.Oyunun ilk yarısında zaman zaman Beşiktaş savunmasının arkasına sarkarak pozisyonlar üretmeye çalışan Hatayspor, 29. dakikada 1-0 öne geçti. Cemali'nin sol kanattan çizgiye inip kale sahasına açtığı ortada top altı pasın içinde Emirhan Topçu'dan sekerek penaltı noktasına geldi. Penaltı noktasında bulunan Görkem'in, sol ayağının içiyle çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Hatayspor büyük bir sevinç yaşadı.Geriye düşmesinin ardından ataklarına devam eden Beşiktaş, aradığı golü 41. dakikada duran toptan buldu. Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşunda Immobile topa yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu golün ardından Beşiktaş durumu 1-1 yaptı ve soyunma odasına eşitlikle gidildi.Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş ve Hatayspor rakip kalelerde ikinci golü ararken, en net pozisyonları siyah-beyazlılar buldu. Maçın 71. dakikasında Immobile, Calvo'ya ön alan baskısı yaparak topu kaptı. Gedson Fernandes'e attığı pasta Portekizli yıldız, kaleci Erce ile baş başa kaldı. Gedson şut çekmek yerine solunda bulunan Semih'e yerden pas vermek istedi ancak savunmada Diack araya girerek kalesinde büyük bir tehlikeyi önledi.Maçın 76. dakikasında Gedson Fernandes, ceza sahasında topla birlikte girdi. Portekiliz isim topu sürerek sağ ayak içiyle şutunu çekti ancak kaleci Erce bu pozisyonda gole izin vermedi. Kaçan pozisyonun ardından Gedson Fernandes büyük üzüntü yaşadı.İkinci yarıda önce Milot Rashica'nın yerine Al Musrati'yi sahaya süren Serdar Topraktepe, 78. dakikada sürpriz bir değişikliğin altına imza attı. Alex Oxlade-Chamberlain, geçen sezon 26 Mayıs 2024'te çıktığı Kasımpaşa maçından sonra ilk kez Hatayspor karşısında şans buldu. İngiliz futbolcu, Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna girdi. Maçın 84. dakikasında Salih Uçan ve Tayyip Talha Sanuç oyundan çıktı. Can Keleş ve Bakhtiyor Zaynutdinov oyuna dahil oldu.Maçın son dakikalarında gol için ataklarını sıklaştıran Beşiktaş'ın 90+5'te Emirhan Topçu ile bulduğu gol, kaleci Erce Kardeşler'e faul yapıldığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Bu pozisyonun ardından karşılaşmada son düdük çaldı ve iki takım haftayı birer puanla kapattı.14. dakikada takım arkadaşı Fernandes'in gönderdiği uzun topla rakip defans hattı arkasına sarkan Beşiktaşlı Rafa Silva'nın şutunda top kale direğinin yanından auta çıktı.18. dakikada Beşiktaşlı Masuaku'nun sağdan kullandığı kornerde iyi yükselen Salih Uçan'ın kafasında top yandan auta gitti.21. dakikada takım arkadaşı Salih Uçan'ın defans arkasına kaldırdığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Beşiktaşlı Semih Kılıçssoy'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.25. dakikada Hatayspor Aboubakar ile gole yaklaştı. Rakip ceza alanı dışında topla buluşan Aboubakar'ın sert şutunda kaleci Mert Günok soluna uzanarak topu uzaklaştırdı.29. dakikada soldan rakip ceza alanına giren Hataysporlu Cemali Sertel'in içeriye ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Görkem Sağlam meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-040. dakikada orta sahadan aldığı pasla rakip ceza sahasına ilerleyen Hataysporlu Fernandes'in şutunda meşin yuvarlak soldan auta çıktı.41. dakikada Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde, ön direkte iyi yükselen Beşiktaşlı İmmobile şık kafa vuruşuyla skoru eşitledi: 1-145+1. dakikada savunmadan seken topla buluşan Hataysporlu Rui Pedro'nun vuruşunda kaleci Mert Günok ayaklarıyla golü önledi.70. dakikada gelişen Hatayspor atağında Fernandes'in ceza sahasının solundan vuruşunda kaleci Mert Günok topu çeldi.71. dakikada konuk ekip etkili geldi. Gedson Fernandes, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda pas vermeyi tercih etti. Araya giren Diack, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.76. dakikada Beşiktaş yine Fernandes ile gole yaklaştı. Bu oyuncunun kalenin sağından vuruşunda topu ayağıyla kurtaran kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.86. dakikada sol kanatta hareketlenen Fernandes'in uzak mesafeden ayağının dışıyla yaptığı vuruşta top, üst direğe çarpıp kale sahasına döndü.90+3. dakikada Hatayspor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Svensson'un vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.90+5. dakikada siyah beyazlı ekibin kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda ağlara giden top, kaleci Erce Kardeşler'e müdahale olduğu gerekçesiyle gol sayılmadı.MersinKadir Sağlam, Furkan Ürün, Anıl UstaErce Kardeşler, Cemali Sertel, Calvo, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 72 Bamgboye), Kilama, Görkem Sağlam, Diack, Joelson Fernandes (Dk. 87 Boutobba), Rivas (Dk. 72 Recep Burak Yılmaz, Rui Pedro (Dk. 72 Abdulkadir Parmak), Aboubakar (Dk. 77 Strandberg)Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 85 Zainutdinov), Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson, Salih (Dk. 84 Can Keleş), Rashica (Dk. 65 Al Musrati), Rafa Silva, Semih (Dk. 78 Chamberlain), ImmobileDk. 29 Görkem Sağlam (Hatayspor), Dk. 41 Immobile (Beşiktaş)Dk. 43 Erce Kardeşler, Dk. 44 Rui Pedro, Dk. 53 Rivas, Dk. 57 Görkem Sağlam, Dk. 58 Aboubakar, Dk 61 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 62 Diack, Dk. 74 Cemali Sertel, Dk. 89 Abdulkadir Parmak (Hatayspor), Dk. 55 Salih Uçan, Dk. 65 Rafa Silva, Dk. 87 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)