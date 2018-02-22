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Beşiktaş yarı finalde veda etti

Beşiktaş, PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 79-58 mağlup oldu.

Kaynak: AA
Beşiktaş yarı finalde veda etti
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22 Şubat 2018 19:12
Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 79-58 yenerek yarı finale yükseldi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor'da 17 sayı ve 15 ribauntla oynayan Paris, maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 79
Beşiktaş: 58
Salon: Artuklu
Hakemler: Sami Özel, Turgut Işık, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 12, Abdelkader 16, Bahar Öztürk 18, Snytsina 11, Paris 17, Mitchell 1, Merve Aydin 4, Devran Tanaçan
Beşiktaş: Esra Erden Atacan 5, Wheeler 3, Kübra İmren Siyahdemir 14, Mosby 16, Radosavljevic 5, Zellous 11, Sevgi Uzun 1, Burcu Çiğil 3
1. Periyot: 22-16
Devre: 34-27
3. Periyot: 53-41
Beş faulle çıkan: 35.55 Wheeler (Beşiktaş)



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