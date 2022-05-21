Beşiktaş ve Konyaspor: Fark 22 milyon TL!

Beşiktaş, Abdülkerim Bardakçı için İttifak Holding Konyaspor'a teklifini yaptı ancak arada 22 milyon TL fark var.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş ve Konyaspor: Fark 22 milyon TL!
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21 Mayıs 2022 10:10
Kadrosuna bir yerli ve bir yabancı stoper transfer etmek isteyen Beşiktaş, Abdülkerim Bardakçı için teklifini sundu.

Beşiktaş, Konyaspor'a 28 milyon TL teklif etti. Yeşil-beyazlılar ise 50 milyon TL istedi.

Bu arada Yeni Malatyaspor'un 20-25 milyon TL civarında bir rakam talep ettiği Mustafa Eskihellaç beklemeye alındı. 

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