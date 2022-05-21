Beşiktaş ve Konyaspor: Fark 22 milyon TL!

Kadrosuna bir yerli ve bir yabancı stoper transfer etmek isteyen Beşiktaş, Abdülkerim Bardakçı için teklifini sundu.



Beşiktaş, Konyaspor'a 28 milyon TL teklif etti. Yeşil-beyazlılar ise 50 milyon TL istedi.



Bu arada Yeni Malatyaspor'un 20-25 milyon TL civarında bir rakam talep ettiği Mustafa Eskihellaç beklemeye alındı.



