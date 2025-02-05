Beşiktaş ve Başakşehir Barası için karşı karşıya

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor forması terleten Yusuf Barası için Beşiktaş ve Başakşehir'in devrede olduğu öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş ve Başakşehir Barası için karşı karşıya
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05 Şubat 2025 11:34
Son güncelleme 05 Şubat 2025 11:41
Ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Süper Lig takımları çalışmalarına hız verdi.

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Adana Demirspor'un ön plana çıkan isimlerinden biri olan Yusuf Barası için Beşiktaş ve Başakşehir devrede.

Mavi laciverrtli ekipte bu sezon 19 karşılaşmaya çıkan ve 5 de gol kaydeden gurbetçi futbolcu, 1 de asist yaptı. Skor konusunda zorluk çeken Adana Demirspor'dan ayrılmak isteyen 21 yaşındaki golcü için Hollanda'dan da teklifler var.

Yusuf Barası için Adana Demirspor'a Go Ahead Eagles ve Twente'nin ilgi gösterdiği ancak şartlarda anlaşılamadığı öğrenildi. Ayrıca Akdeniz temsilcisi, oyuncusunun önünü açabilmek adına tekliflerde kolaylık sağlayacak.

 

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